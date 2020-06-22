Dolar ve altın haftaya böyle başladı

Koronavirüs salgınıyla birlikte sert yükselen, dolar, Euro ve altın fiyatları yine kritik seviyelerde yer alıyor. Dolar/TL 6,85 TL'den, Euro/TL 7,67 TL'den gram altın ise 385,62 TL'den işlem görüyor.

Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8482 lira alış fiyatı, 6,8543 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 7,6685 lira alış fiyatı, 7,6760 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları

Çeyrek altın spot piyasada 617,13 lira, satış fiyatı ise 632,60 liradan işlem görüyor.



Gram altında ise güncel alış fiyatı 385,62 lira, satış fiyatı ise 385,90 lira seviyesinde yer alıyor.

Yarım altıın satış fiyatı 1.264 liradan satılırken 1.253 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2 bin 522 liradan işlem görürken, 2 bin 506 liradan geri alınıyor.