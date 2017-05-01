Dolar ve altın bugün düşüşte

Yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasalar 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, sınırlı işlem gören gram altın ve dolarda gerileyiş sürüyor. Cuma günü 3,5382 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Dolar, günü yüzde 0,3 azalışla 3,5515 seviyelerinden tamamladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre bugüne yatay başlayan Dolar, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 3,5504'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Euro yatay seyirle 3,8687'den, sterlin ise yüzde 0,3 değer kaybederek 4,5886'dan işlem görüyor.

Altın da düşüşte

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 144,08 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine indi. Bugün ise en düşük 144,09 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 144,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 967 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise cuma günkü yüzde 0,3'lük artışın ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.263 dolar seviyelerinde dengelendi.