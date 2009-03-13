Dolar uluslararası piyasalarda düşecek mi?

Güvenli liman olarak görülen ABD doları tüm dünyada güçlü seyrini sürdürürken, doların bir süre sonra düşüşe geçebileceğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor. Uluslararası piyasalarda doların yılın ilerleyen dönemlerinde düşebileceği öngörülüyor. Bazı uzmanlara göre, ABD doları carry trade (düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp, bu parayı yüksek faiz getiren başka bir para birimine yatırmak) için fonlama parası haline bile gelebilir.



Cnbc-e’de yer alan bir habere göre ABD ekonomisinde durgunluğun derinleşmesi dolarda düşüş sürecini tetikleyebilir.



Bir grup varlık yöneticisi, ABD ekonomisinde durgunluğun birkaç yıl süreceği ve faizin uzun süre düşük kalacağı beklentisinden hareketle, doların giderek zayıflayacağını öngörüyor. Buna göre, doların carry trade için fonlama aracına dönüşmesi halinde ise düşüş süreci hızlanabilir.



Getirisi düşük para birimiyle borçlanarak daha riskli yatırımlara yönelmek anlamına gelen carry trade, dünyada bir süredir Japon Yeni cinsinden borçlanılarak yapılıyor. Japon Yeni'nin carry trade için fonlama parası olma statüsünü korumasının da etkisiyle, yen yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 7 değer kaybetti.



Investec varlık yönetiminden stratejist Michael Power, "ABD muhtemelen iki yıl daha bu durgunluktan çıkamayacak. Bu yüzden bence dolar tüm carry trade'lerin odak noktası haline gelecek" diye konuşuyor.



FX Concepts adlı hedge fonun Yönetim Kurulu Başkanı John Taylor ise, doların Ağustos veya Eylül'de Euro karşısında düşmeye başlayacağına inanıyor. Taylor'a göre dolar, Euro/dolar paritesi 1,10-1,15 aralığında dip yaptıktan sonra düşecek.



Bu arada taylor da, doların carry trade için fonlama parası haline geleceğine inanıyor. Hatta Taylor, yatırımcıların dolar cinsinden borçlanarak hangi yatırım araçlarına yönelebileceğine örnek veriyor. Doğal kaynak zengini gelişen ülkelerin paraları ve yuan cinsinden kısa vadeli türev kontratları, Taylor'ın sıraladığı yatırım alternatifleri arasında yer alıyor.



