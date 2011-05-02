-DOLAR ULUSLARARASI PİYASADA DEĞER KAZANDI TOKYO (A.A) - 02.05.2011 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğünün açıklanmasıyla birlikte Amerikan Doları uluslararası piyasada değer kazandı. TSİ 04.00'te 1,4864 dolar olan avro, 07.00'den sonra 1,4793 dolara düştü, iki saat önce 80,96 yen olan dolar TSİ 07.00'de 81,43 yene yükseldi. ABD'nin bir numaralı düşmanının ölümü, yatırımcıları, Amerikan Merkez Bankası'nın çok düşük faiz oranlarını muhafaza etme kararı dolayısıyla son haftalarda zayıf olan Amerikan doları almaya itti.