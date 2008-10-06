Dolar uçuyor, borsa düşüyor!

Kurtarma paketinin geçmesine karşın devam eden küresel kaygılar borsalarda kayıplara neden oluyor. Asya’da kayıplar yüzde 4’ü aştı. Dolar içeride 1,33 YTL’nin üzerine çıktı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksi açılışın ardından gerilemeye devam ediyor.Japon Yeni’nin dolar karşısında değer kazanmaya devam etmesinin carry trade adı verilen düşük faizli para birimlerinden borçlanıp yüksek getirili finansal enstrümanlara yatırım yapma eğilimini zayıflatmasıyla dolar, 1.33 YTL’nin üzerine çıkarken, aralarında bononun da yer aldığı Lira cinsi yatırımlara satış gelmesi bekleniyor.Bankacılar bayram süresince 1.5 gün düşük hacimli işlemlerde Türk mali ve sermaye piyasalarının global gelişmelerden olumsuz etkilendiğini haftanın ilk işlem gününde de aynı eğilimin bu kez bir miktar daha hacimli olarak hacimli sürmesini beklediklerini, ABD kaynaklı krizin Avrupa’ya olan etkilerinin Türkiye’de daha çok hissedilebileceğini belirtti.Avrupa’nın global finansal krize tek sesle cevap verememesinin ve 700 milyar dolar değerindeki ABD banka kurtarma paketinin global resesyonu önleyemeyeceği endişeleriyle Asya borsaları yüzde 4 civarında düşerken, yen Euro karşısında son iki yılın en yüksek değerlerine yükseldi.Güvenli yatırım araçlarına yönelim sonrasında ABD ve Japonya devlet tahvil fiyatları yükselirken, yen ve İsviçre frankına olan talep özellikle cuma günü ABD Eylül istihdamında son beş buçuk yılın en keskin düşüşün açıklamasının ardından arttı.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi açılışın ardından gerilemeye devam ediyor. Cuma günkü kapanışın 1.484,72 puan altında açılan endeks, ilk 10 dakika içinde 2.240,19 puan geriledi.

İkinci seansa değer kaybıyla başlayan endeks, seansın 20 dakikalık bölümünde önceki seans kapanışına göre 407,65 puan geriledi. Endeks Cuma günü kapanışa göre ise toplam 2.812,63 puan gerileyerek 31.740,37 puana düştü. Endeksin günlük değer kaybı yüzde 8,14'e ulaştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,3260 YTL, euro 1,8020 YTL'den haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 1,3240 YTL'den alınan dolar 1,3260 YTL'den satılıyor. 1,8000 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 1,8020 YTL olarak belirlendi. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,3040 YTL, euronun satış fiyatı ise 1,7920 YTL olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında satışta en yüksek fiyat 1,3450 YTL düzeyine çıktı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,3335 YTL, en yüksek fiyat 1,3380 YTL, satışta en düşük fiyat 1,3410 YTL, en yüksek fiyat 1,3450 YTL düzeyinde bulunuyor.Dolaşımdaki kağıt para miktarını gösteren emisyon hacmi 3 Ekim Cuma günü, 29 Eylül Pazartesi gününe göre 1 milyar 923 milyon 522,1 bin YTL azalarak, 33 milyar 885 milyon 932 bin YTL olarak gerçekleşti.Merkez Bankası verilerine göre, emisyon hacmi 29 Eylül Pazartesi günü 35 milyar 809 milyon 454,2 bin YTL düzeyindeydi.Bu arada, 3 Ekim Cuma günü piyasaya interbank işlemleriyle 4 milyar 855 milyon 391,1 bin YTL, açık piyasa işlemleriyle de 3 milyar 735 milyon 740,9 bin YTL verildi.Küresel finansal krizin etkilerinin Avrupa'da da ciddi biçimde hissedilmeye başlanması ve birçok bankanın mali sıkıntıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Avrupa borsaları da düşüşle açıldı.Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan "FTSEurofirst 300" endeksi şu sıralar yüzde 4,15 düşerek 1.044,16 puana geriledi.Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi ise yüzde 4,53 değer kaybederek 4.754,63 puana, Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi yüzde 4,21 düşerek 5.553,02 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 4,62 azalarak 3.892,17 puana indi.İspanya'da Madrid borsasında IBEX endeksi yüzde 4,15, İtalya'da Milano borsası yüzde 3,45 ve Rusya'da Moskova borsasında RTS endeksi yüzde 7,09 değer kaybetti.Fransız BNP Paribas'ın hisseleri yüzde 4,2, Credit Agricole'nin yüzde 6, Dexia'nın yüzde 12,8 ve Societe Generale'ın yüzde 6,9 geriledi. Commerzbank'ın hisseleri de yüzde 15,7 değer kaybetti.