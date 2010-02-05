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Ekonomi

Dolar uçuşa geçti

İstanbul serbest piyasada da dolar 1,5170, avro 2,0810 liradan güne başladı.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - AB ülkelerinden Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın borçluluğuna ilişkin endişelerin euro/dolar paritesinde sert düşüşe neden olması ve global olarak artan riskten kaçış eğilimi dolar/TL'nin de hızlı şekilde yükselmesine neden oldu.


Bankalararası piyasada dolar/TL kotasyonları sabah saatlerinde 1.5150/1.5210 seviyesinde bulunuyordu. Dün spot kapanışta 1.50'nin altında olan dolar/TL kotasyonları valörlü işlemlerde 1.5035/1.5070 seviyesindeydi.


İstanbul serbest piyasada da dolar 1,5170, avro 2,0810 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 1,5150 liradan alınan dolar 1,5170 liradan satılıyor. 2,0790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,0810 lira olarak belirlendi.


Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,5030 lira, avronun satış fiyatı ise 2,0750 lira olmuştu.


Borsa düşüşte


İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, önceki ikinci seans kapanışına göre 495,54 puan azalarak 52.968,34 puan seviyesinde açıldı.


Hisse senetleri ortalama yüzde 0,93 değer kaybetti.

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