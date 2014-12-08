Dolar uçtu, Merkez Bankası müdahale etti

Dolar, Türk Lirası karşısında yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini görerek 2,28 seviyesini aştı. Bunun üzerine Merkez Bankası yükselen dolar karşısında günlük döviz satım ihalesi tutarını 20 milyon dolardan 40 milyon dolara çıkardı.

Dolar, Türk Lirası karşında güçlenmeye devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar, 2,28 seviyesini aştı. Dolar 2,2809’la 16 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verisinin ardından Fed’in faizleri daha erken artırabileceği beklentisinin güçlenmesiyle kur ve faizde Cuma günü sert yukarı yönlü hareketlenmişti.

‘Dolar talebi devam edecek’

İhracatın yavaşlaması ve büyümenin iç talebe kaydığının bir göstergesi olarak yorumladıklarını belirten Global Yatırım Stratejisti Gökhan Uskuay doların tüm dünyada yükselişe geçtiğine dikkat çekti. Uskuay “Özellikle Ekim ayından itibaren gelişen para birimlerinde rekor düşük seviyelere gerileme mevcut. Ekim sonunda beri Türkiye’ye giren sıcak para girişi nedeniyle biz bu etkiyi TL’de hissetmedik. 17 Aralık FED toplantısında şahin bir noktaya götürecek bir istihdam ve ücret artışları ile karşı karşıyayız. Bu da dolar talebinin devam edeceği bir hafta geçirmemize neden olacak. 2,26-2,30 bandında bir hareket bekliyoruz” dedi.

FED toplantısı TL üzerinde stres oluşturabilir

ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Arda Coşar yurt içinde cari açık ve büyüme verilerinin olumsuz gelmesi beklentileri ile yüksek açıklanabilecek ABD perakende satışlar verisiyle kurun 2.2750 TL direncini yukarı yönlü kırması durumunda yükselişin hızlanabileceğini belirtti. Arda Coşar “Bu durumda 2.2850 ve 2.3000 dirençleri izlenebilir. USD’nin 2.2750 direnci üzerinde tutunamaması durumunda ise 2.2650 ve 2.2580 destekleri hedeflenebilir. USD’nin bundan sonraki seyri açısında 2.2750 direnci kritik öneme sahip zira bu seviyenin aşılması TL açısından olumsuz bir durum oluşturabilir. Gelecek 16-17 Aralık FED toplantısına kadar olumlu ABD verileri TL üzerinde stres oluşturabilir” diye konuştu.Bankacılar TL’deki değer kaybının İtalya’nın not düşüşü ve Avrupa merkez bankası (AMB) yönetim kurulu üyesi Ewald Nowotny’nin Euro Bölgesi’nin geniş kapsamlı yavaşladığına yönelik açıklamaları ile hız kazandığını söylediler.

Merkez Bankası müdahale miktarını yükseltti

Öte yandan Merkez Bankası yükselen dolar karşısında döviz satım ihalesi tutarını 20 milyon dolardan 40 milyon dolara çıkardı. Merkez Bankası döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle bu kararın alındığını belirtti.

Merkez Bankası, 29 Eylül’de 40 milyon dolara çıkardığı döviz satım ihalelerinde alt sınırı 1 Aralık’ta 20 milyon dolara çekmişti.