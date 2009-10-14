Dolar tuş oldu, altın tarihi zirvesinde

T24- Bankalararası piyasada en iyi dolar alış ve satış kotasyonları doların küresel değer kaybına paralel 1.45 liranın de altına inerek son bir yılın en düşük seviyesini görürken bankacılar düşüşün devam edebileceğini söylüyor.

Bir süredir 1.46 seviyelerinde dip bulmaya çalışan doların zinciri, dün dışarıdan gelen fırtınayla boşaldı. 1.4540 seviyesine gerileyen doların düşüşünde uluslararası şirketlerin kendi ülkelerinde açıkladığı kötü bilançolar ve emtiaya yöneliş de etkili oldu. Dolar euronun güçlenmesiyle TL karşısında da tutunamadı ve parite etkisiyle gelen dolar satışları, sepet bazında 14 ayın en düşük değerini gören ABD para birimini TL karşısında da son bir yılın en düşük seviyelerine düşürdü.

Dolar küresel piyasalarda, ABD'de faizin mevcut düşük seviyede devam edeceği yönündeki beklentilerin ve yatırımcıların emtia ile ilgili para birimlerine yönelmesinin etkisiyle önemli para birimleri sepeti karşısında 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Euro da dolar karşısında 14 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, yen de dolar karşısında 89.60-50 yen seviyelerinde gelen satış emirleriyle değer kazandı.

Bankacılar dolar/TL'deki düşüşün, euro/dolar paritesindeki yükselişle yani doların küresel anlamda değer kaybetmesine paralel yaşandığını belirtirken sepet bazında liranın değer kazanmasının ise dolar/TL'deki harekete göre hâlâ sınırlı olduğunu söylediler.

Dolar/TL'deki düşüşün 1.48 seviyelerinden başladığını hatırlatan bir bankanın döviz masası müdürü "Dolar/TL'deki düşüşün devam etmesini bekliyoruz, tabii global mevcut konjonktür burada önemli bir etken. Küresel piyasalar bu şekilde devam ederse dolar/TL'de bir süre içinde 1.40-42 bandına doğru gidiş görülebilir. Piyasada şu an tek alıcı kurumsal müşteriler. Ana trendin hâlâ aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum."

Bankalararası piyasada en iyi dolar alış ve satış kotasyonları 1.4500'a geriledikten sonra düşüşünü sürdürerek TSİ 0848 itibarıyla 1.4465/1.4500 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL en son 16 Ekim 2008'de bu seviyeden işlem görmüştü.

Öte yandan tahvil/bono piyasasında dün spot kapanışta yüzde 8.13, valörlü işlemlerde ise yüzde 8.16 olan 3 Ağustos 2011 itfalı gösterge kıymetin ortalama bileşik faizi bu sabah ilk işlemlerde yüzde 8.14 seviyelerindeydi.





ABD bilanço dönemi





Bankacılar bu hafta açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararında TCMB'den beklenen indirimin yanı sıra önümüzdeki dönem faiz kararlarına ilişkin söylemlerin, dış tarafta ise ABD'de açıklanacak bilançoların piyasada yön belirleyici olacağını söylüyorlar.

Reuters'ın 19 ekonomistin katılımıyla hazırladığı ankete göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Ekim ayında, gecelik borçlanma faiz oranını tarihin en düşük seviyesi olan mevcut yüzde 7.25'ten en az 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Reuters anketine göre 19 ekonomistten 7'si Ekim ayında 25 baz puan indirim beklerken 12 ekonomist 50 baz puan indirim bekliyor. Ekonomistler önümüzdeki ay da indirim sürecinin devam edeceğini düşünüyor. ABD borsaları, Johnson & Johnson'ın beklentilerin altında açıkladığı gelir rakamlarının ardından şirket kârları konusundaki endişelerle gerilediDünyanın en büyük yonga ve bilgisayar işlemcisi üreticisi Intel, dün ABD borsaları kapandıktan sonra açıkladığı agresif görünümle ABD borsa vadeli işlemlerini yüzde 0.9 yukarı taşıdı.





Altın tüm zamanların zirvesinde



Altında bir süredir rekorlarla süren yükseliş trendi, dün de tüm zamanların en yüksek seviyesini spot piyasada 1069 dolar, vadelide 1067.64 dolarla gören altının ons fiyatı yükseliş ivmesi kazandı. Bu arada petrol fiyatı da doların değer kaybetmesi yüzünden 74 doların üzerine çıktı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ise dün son dönemlerin en güçlü kâr realizasyonlarından biri yaşandı. Günlük yüzde 1.83 değer kaybeden borsanın düşüşünde global piyasalardan gelen kötü bilanço beklentilerin yanında Doğan Grubu hisselerinde yaşanan düşüş de etkili oldu. Yine de desteklerden gelen alımlar, İMKB'nin 50 bin seviyesinin altına düşmesini engelledi. 50 bin seviyelerinin üzerine çıkmak için geçtiğimiz günlerde büyük uğraş veren borsa endeksi, 50 bin 72 puanla bu seviyeyi destek haline getirdiğini de kanıtlamış oldu. Borsanın bir süre için uluslararası borsalara endeksli ve yatay bir piyasa özelliği göstereceği, bu süreçte 50 bin seviyesinin destek, 51 bin seviyesinin ise direnç olarak çalışacağı inancı hakim.

Bono faizlerinde önceki gün başlayan düzeltme dün de devam etti. Geçen haftalarda yüzde 7 bileşik faiz seviyesinin altını gören 3 Ağustos 2011 vadeli gösterge tahvilde faiz, gelen kar satışlarıyla yüzde 8.13 seviyesine çıktı.





Petrol son bir yılın en yüksek değerinde



Uluslararası ham petrol fiyatları, son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Gösterge ham petrolün Kasım ayı varil teslim fiyatı 91 sentlik artışla, 75 doları aşarak 75 dolar 6 sent düzeyine ulaştı. Yılbaşı öncesinde, petrol talebinin artış göstereceği belirtilirken, ABD Dolarındaki düşüşün de petrol fiyatlarını yükselten diğer bir unsur olduğu belirtiliyor.

Daha sonra tekrar toparlanan dolar, 1.46 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştı. Fakat 1.46 seviyeleri bile Merkez Bankası'nın dolar alım müdahalelerine başladığı ağustos ayındaki dolar/TL kuruyla hemen hemen aynı seviyelerdi. Uzmanlar dün 1.45 seviyelerinden gelen dolar alımlarının bugün de sürebileceği beklentisi taşıyor.