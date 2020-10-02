Dolar, Trump'ın koronavirüse yakalanması haberiyle yükselişe geçti

Dolar, ABD BaşkanI Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla tırmanışa geçti.

Dolar endeksi küresel piyasalarda yüzde 0.2 yükselse de haftayı bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesinde kapatmaya hazırlanıyor. Dolar geçen hafta Cuma gününe kıyasla yüzde 0.7 gerilemiş durumda.

Dolar endeksindeki artış Türk lirasının da değer kaybına neden oldu. Döviz alım-satım işlemlerindeki verginin yüzde 1'den binde 2'ye düşürülmesinin ardından gerilemeye başlayan dolar, Türk lirası karşısında tekrar yükseldi. 7.7560 TL'den açılan dolar, şu dakikalarda 7.77 TL'den işlem görüyor.

Euro'da da Türk lirası karşısında toparlanma var. 9.04 TL'ye kadar gerileyen euro, 9.10 TL'den açılırken, şu dakikalarda 9.12 TL'den işlem görüyor.

Sterlin ise tekrar çift haneye çıktı. Kambiyo vergilerindeki indirimle 9.86 TL'ye kadar gerileyen sterlin bugün piyasalarda 9.99 TL'den açıldı, şu dakikalarda 10.01 TL'den işlem görüyor.