Dolar/TL, Powell'ın açıklamalarının ardından 7,58'in üstünü test etti

Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil getirileriyle ilgili piyasaların beklediği mesajları vermemesiyle akşam saatlerinde sert bir yükseliş kaydetti.

Türk Lirası, küresel piyasalardaki sert düşüşün etkisiyle dolar karşısında hızlı bir değer kaybı yaşadı. Dolar/TL kuru yüzde 1'i aşan yükselişle 7,58 seviyesinin üzerini test etti. Böylelikle dolar/TL kurunda 28 Aralık'tan bu yana en yüksek seviye görüldü.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Fed Başkanı Jerome Powell'ın, tahvil getirileri ve enflasyon beklentilerini kontrol altında tutulacağı konusunda piyasalara güçlü mesajlar verememesinin ardından küresel piyasalarda satışlar hızlandı.

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Ekonomi toparlandıkça enflasyonun yükselmesini bekliyorum diyen Powell, "Fed, enflasyon hedefine ulaşmak için araçlarını kullanacak. Enflasyonda geçici bir artış görülmesi halinde sabırlı olacağız. Faiz artışı rehberliğimiz son derece açık ve oraya ulaşmak biraz zaman alacak. Para politikasında sıkılaşmaya gitmeden önce ele alınması gereken birçok konu var" dedi.

Powell, tahvil piyasasındaki oynaklığın dikkatini çektiğini belirtirken, "Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir" dedi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,55 seviyesini test ederken ABD Borsalarında yüzde 2'lere varan kayıplar yaşandı.