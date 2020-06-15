Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

Piyasalarda Koronavirüs'te ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.
Uzmanlar, Covid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.
Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.