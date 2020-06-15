T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

15 Haziran 2020 08:48

Piyasalarda Koronavirüs'te ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6,82 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.

Uzmanlar, Covid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.

ETİKETLER

dolar ne kadardolar fiyatıeuro ne kadarkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24