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Ekonomi

Dolar/ TL kritik güne nasıl başladı?

Merkez bankası bugün faiz kararlarını açıklayacak

24 Ocak 2017 12:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün 14.00'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, yurt içi piyasalar hareketlenmeye başladı.

Bugün ilk işlemlerde 3,7529'a kadar gerileyen Dolar/TL şu sırada 3,7690 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL 4,0540'tan, Sterlin/TL ise 4,7151'den işlem görüyor.

Dünkü ABD işlemlerinde MSCI Türkiye ETF'i yüzde 1,14 Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 1,48 yükseldi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Merkez Bankası özellikle para politikalarında bağımsız bir kurumdur" demişti:

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