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Ekonomi
Deutsche Welle

Dolar TL karşısında rekor tazeledi

TL karşısındaki yükselişini sürdüren dolar bugün de rekor kırdı. 4.0664'ü gören dolar/TL kuru, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

06 Nisan 2018 15:51

Dolar/TL kuru Cuma günü 4.0664'e ulaşarak rekor kırdı. Dolar daha sonra 4.05 seviyesine indi.

Kur, Perşembe günü TL'nin dolar karşısında yaşadığı yüzde 1'den fazla değer kaybı sonrası da tarihi zirveye çıkmıştı.

4.97 seviyelerini gören euro ise 4.96 bandına geriledi.

Analistler, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşünde yerel siyasi endişelerin etkili olduğunu belirtiyor.

Daha fazlasını okumak için tıklayın: Dolar TL karşında rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, 2017'de Türk ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye, bu oran ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında geçtiğimiz yıl en fazla büyümeyi kaydeden İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke olurken, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri ise geride bıraktı.

Daha fazlasını okumak için: Büyümedeki pembe tablo gerçekçi mi?

Yıldırım'dan Şimşek iddiasına yanıt

Öte yandan Ankara'da ekonomi yönetimi ile ilgili istifa söylentileri yalanlandı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifa ettiği yönündeki haberlere Twitter hesabından yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Mehmet Şimşek'in istifasıyla ilgili iddialar konusundaki soru üzerine "Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor" dedi.

Yıldırım, "Bakanlar Kurulu'nda ne zaman, kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı şekilde sürüyor. Gerek ekonomi alanında gerek yatırım alanında daha birçok alanda planladığımız programları icra etmeye devam ediyoruz" diye ekledi.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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