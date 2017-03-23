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Ekonomi

Dolar/ TL güne nasıl başladı?

Kur yeni güne hafif düşüşle başladı

23 Mart 2017 13:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerini hayata geçirip geçiremeyeceğine dair endişeler piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Bankalararası piyasalarda 21 Mart'ta küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel olarak 3.58'e gerileyen, dün de 3.60-3.64 bandında dalgalanandolar/TL yeni günde 3.61 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 3,90'ın hemen üstünde işlem görüyor. 

Bugün Fed Başkanı Janet Yellen'ın saat 15.45'te yapacağı konuşma izlenecek. Bu yıl bir kez faiz artıran ve iki artış daha yapması beklenen Fed'in para politikasına ilişkin mesajlar izlenecek. 

Küresel piyasalarda dün Trump etkisiyle risk iştahının azalmasına paralel 3,64'ü aşan dolar daha sonra yönünü aşağı çevirmişti. 

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

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