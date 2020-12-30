Dolar/TL güne dört ayın en düşük seviyesinde başladı

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yönelmesiyle birlikte dolar/TL dört ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Berat Albayrak’ın kasım ayı başındaki sürpriz istifasından düne kadar geçen dönemde TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak yılbaşından beri bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kayıp yaklaşık yüzde 20 düzeyinde bulunuyor.

TL, dolar karşısında yılbaşından beri bakıldığında gelişmekte olan para birimleri arasında en çok değer kaybeden ikinci para birimi. En yüksek kayıp yüzde 23 ile Brezilya’da, Rusya para birimi ise yüzde 16 ile üçüncü sırada yer alıyor.

TCMB’nin faiz artışları, ekonomi yönetiminin TCMB adımlarını tamamlayıcı kararları ve son iki yılın aksine ortodoks politikalara piyasa dostu uygulamalara yönelileceği beklentileri TL’deki Kasım ayı başından beri yaşanan değer kazancının ana nedenleri olarak görülüyor.