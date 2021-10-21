Dolar/TL'de yeni rekor: 9,53!

Dolar/TL kurunda Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası hareketlilik sürüyor. Türk Lirası karşısında günlük yüzde 3'ten fazla değer kazanan dolar, 9,53 seviyesinin üzerine tırmandı.

Merkez Bankası'nın bugün düzenlenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politikası faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Beklentilerin aksine gelen bu karar, Türk Lirası'nda değer kaybını hızlandırmıştı.

Gün içinde 9,48'e kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde 9,53 seviyesini aştı. Euro/TL'de de yeni zirvenin seviyesi 11,05 oldu.

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TIKLAYIN | Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi; dolar/TL 9,48'i gördü