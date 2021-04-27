Dolar/TL'de düşüş; 8.20 seviyesinin altını gördü

Dolar/TL, tarihi zirvesine yaklaşmışken, vatandaşların satışlarıyla birlikte 8.20'nin altına geriledi. Dün 8.48 seviyesine kadar yükselen kur, bugün 8.19 seviyesini gördü. Türk Lirası geçen hafta en kötü performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olurken, hafta başından bu yana en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu.

Dolar/TL kuru haftaya 8.39 seviyesinden başladıktan sonra 8.48'e kadar yükselmiş, sonrasında sert bir düşüşle 8.28'e kadar gerilemişti. Salı günü 8.28 civarında yatay bir seyir ile güne başlayan kur, sonrasında düşüş eğilimini sürdürerek 8.20'nin altına geriledi.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 424 baz puan seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 18,03 seviyesinde seyrediyor.

Türk Lirası geçen hafta dolara karşı yüzde 3,87 değer kaybederek en kötü performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olurken, hafta başından bu yana yüzde 1,29 yükselişle dolara karşı en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu.

Gelişen ülke para birimleri, bu hafta dolardaki zayıflık ve ekonomistlerin Fed varlık alım beklentilerinin tahvil piyasasını baskılamasından destek buldu.

Mart ayındaki yükselişlerle gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturan ABD Hazine tahvili faizi, Nisan ayında görece geriledikten sonra yüzde 1,58 civarında durgun bir seyir izliyor.

ABD en çok kullanılan 10 küresel para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Nisan ayında yüzde 2,4 geriledikten sonra bu hafta yatay bir seyir izliyor.