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Ekonomi

Dolar/TL'de aşağı yönlü hareket; 13,30 liraya geriledi

Dolar sabah güne 13,52 seviyesinden başlamıştı

31 Ocak 2022 11:58

Dolar/TL güne 13,52 lira seviyesinden yatay başlamasını ardından yönünü aşağı çevirdi. Gün içinde 13,30 liraya kadar gerileyen dolar/TL, şu anda 13,32 liradan fiyatlanıyor.

Dolardaki değer kaybı ise yüzde 1,50'ye ulaştı. Geçtiğimiz haftayı 13,51'den kapatan dolar, hafta boyunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nda (FOMC) parasal sıkılaşmaya yönelik yaptığı açıklamaların etkisiyle zaman zaman 13,60'ların üzerine çıkmıştı.

Euro ise aynı saatlerde 15 liranın altına inerek, 14,87 seviyesini gördü. Euro güne 15,10 liradan başlamıştı. Şu anda 14,89 liradan el değiştiren euroda değer kaybı yüzde 1,30 seviyesinde.

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