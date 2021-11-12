Dolar/TL çift haneye dayandı: 9,99!

Yurt içi piyasalar, haftanın son işlem gününde dolar/TL için psikolojik sınır olan 10 liraya odaklandı.

Dün 9,97'yi geçerek rekor kıran kur, bu sabah zirvesini 9,98'in üzerine taşıdıktan sonra gün ortasına doğru 9,93-9,94 bandında seyretti. Piyasaların kapanmasından sonra tekrar artışa geçen dolar/TL kuru 9.99 seviyesine kadar yükseldi.

ABD'nin 31 yılın rekor enflasyonu sonrasında yeniden hareketlenen döviz piyasalarında, dolar/TL tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Dün 9,97'nin üzerine çıkan dolar/TL bu sabah zirvesini 9,9857'ye taşıdı.

Piyasaların kapanmasından sonra yeniden harekete geçen dolar/TL, saat 18.00 sularında 9.99 rakamını test etti. Dolar/TL'de üst üste gelen rekorlarda Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri de etkili oluyor.