Dolar/TL akşam saatlerinde 7.44'ü gördü

Türkiye'nin, temmuz ayıyla birlikte döviz borcu yükümlülüklerinin en yüksek olduğu ay olan şubatta, döviz kuru yükselirken ABD Doları TL karşısında 7.44'ü gördü.

Kur akşam saatlerinde 7.44 seviyesini gördü. TL, dolar karşısında yüzde 3,8 aşağıda seyrederken gelişen para birimleri dolar karşısındaki kayıplarını genişletiyor. Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı.

Dünya'nın haberine göre; ABD tahvil faizindeki yükseliş piyasaya baskı yaratan en önemli başlıklardan biri oldu. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1,60 zirvesini gördü.

Dolar/TL de buna paralel olarak akşam saatlerinde 7,44 seviyelerine kadar çıktı.

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