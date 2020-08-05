Londra'daki swap (döviz takası) faizlerinin bir anda uçmasının ardından Türk Lirası ihtiyacı olan yabancılar hisse senedi ve tahvil satışı gerçekleştirdi. Bunun üzerine Borsa İstanbul'da dün yüzde 3'ü aşkın kayıp yaşandı. Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı.

Dün TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap (döviz takası) piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019’dan beri ilk kez 1,050 seviyesine kadar yükseldi. Likidite sıkışıklığı nedeniyle piyasada bulamadığı TL’yi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi dün sert düştü.

BIST-100 endeksinde dün düşüş bir ara %5.5’e yaklaştıktan sonra endeks günü %3.53 düşüşle tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD’de yaşanan ekonomik iyileşmenin Avrupa’nın gerisinde kaldığına dair güçlenen görüş euroyu iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştırdı. Dış piyasalar bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisine odaklanmış durumda. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar.

DOLAR

6.9804 (%1.24)

EURO

8.2594 (%1.43)

ALTIN

457.19 (%2.33)

TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap piyasasında gecelik TL faizi dün %1,050’ye yükseldikten sonra bugün %38 seviyesine kadar geriledi. Swap faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz’da %6.8, 30 Temmuz’da ise %30 seviyesindeydi.