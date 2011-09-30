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Ekonomi

Dolar tekrar 1,8600 liranın üzerinde   İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 14:22

-Dolar tekrar 1,8600 liranın üzerinde   İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,8630 lira seviyesine çıktı. Dün 1,8540 liradan kapanan dolar 1,8570 liradan güne başladı. Daha sonra bir miktar artış gösteren dolar bir kez daha 1,8600 liranın üzerine çıktı.  Serbest piyasada 1,8630 liraya kadar çıkan dolar saat 10.45 itibariyle 1,8570 liradan alınıp, 1,8600 liradan satılıyor. Avro ise 2,5150 liradan alıcı buluyor. Dolar, 1,8600 liranın üstünü dün de denemiş 1,8610 liraya kadar çıkmıştı. 26 Eylül Pazartesi günü kapanış saatlerinde 1,8600-1,8650 bandı denenmiş ve 1,8640 lira ile Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Bankalararası piyasada da dolar kotasyonları saat 10.45 itibariyle alışta en düşük 1,8560 lira, en yüksek 1,8580 lira, satışta en düşük 1,8610 lira, en yüksek 1,8670 lira seviyesinde işlem görüyor.

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