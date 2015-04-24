Dolar tatilde rekor kırdı, bugün son durum ne?

Tatilde 2,7343 ile Türk Lirası karşısında rekor kıran dolar güne düşüşle başladı, piyasa TCMB'nin likidite adımlarını izleyecek.

Dolar/TL piyasaların kapalı olduğu dün 2.7343'e kadar yükselmesinin ardından bu sabah TSİ 0845'te güne 2.7045/2.7063 seviyesinden başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 2.8136/2.8158 seviyesindeydi. Sepet bazında rekor ise 2.8336 seviyesinde yer alıyor.

Piyasada resmi tatil nedeniyle likiditenin oldukça düşük seyrettiği dün dolar/TL 2.7343 ile tarihi rekorunu yeniledikten sonra ABD'den gelen verilerin ABD merkez bankası'nın Haziran'da faiz artıracağı ihtimalini zayıflatmasıyla yönünü aşağı çevirdi.

Bankacılar seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin TL ve TL cinsi yatırım araçlarında satış baskısı yapmaya devam ettiğini piyasada TCMB'nin likidite adımlarının ise yakından izleneceğini söylediler.

Hürriyet'te yayımlanan Reuters haberine göre, dolar endeksi üç aydır güçlü yükseliş kaydeden ABD yeni konut satışlarının dün yüzde 11.4 ile beklentilerin üzerinde düşüşün ardından yüzde 0.6 değer yitirdikten sonra bugün yüzde 0.2 artıda bulunuyor.

TL'de ise gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma yaklaşan genel seçimler öncesi devam ediyor. TCMB'nin 22 Nisan'da kısa vadeli faizleri sabit tutması ve ardından TL'yi kalıcı olarak destekleyecek adımlar atmaması ve bu adımların önümüzdeki dönemde de atılmayacağı endişesiyle dolar/TL tarihi zirveye yaklaşmış iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz 6 ay aradan sonra ilk kez çift haneye yükselmişti.

Bankacılar seçim sonuçlarının piyasada istikrar olarak kabul edilen tek parti hükümeti ile sonuçlanmasının yanı sıra TCMB'nin dezenflasyon sürecine zarar veren TL'deki değer kaybı sürecine yeterli adımları siyasi nedenlerden ötürü atamayacağı endişesinin piyasada satış baskısını gittikçe güçlendirdiğini söylediler.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasa TCMB'den adım bekliyor. Bir çok gösterge ciddi bir faiz artışı ihtiyacına işaret ediyor. Bu göstergeler TCMB'nin daha önce kullandığı göstergeler. Yani bunu TCMB yetkilileri de görüyor. Siyasi olarak bu dönemde faiz artışı pek mümkün değil piyasa bunu biliyor ancak bu hiç bir adım atılmamasını da açıklayıcı cinsten değil. Likidite adımlarını yakından takip edeceğiz. Piyasa fiyatlaması TCMB'nin başladığı likidite sıkılaştırma adımlarının ortalama fonlamayı çift haneye taşıyana kadar sürmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

Bankacı sepet bazında TL'deki değer kaybının bu dönemde yakından takip edilmesi gerektiğini 2.8350'nin aşılması halinde yükselişin daha da hızlanabileceğini söyledi.