Dolar tarihi zirveyi gördü

Yeni haftaya 3.26 seviyesinde başlayan dolar/TL, ABD Başkanlığı'na Donald Trump'ın seçilmesinin ardından yükseliş eğilimi sürdürerek 3.29.28 seviyesini aştı ve tarihi zirveyi gördü.

Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından geçen hafta illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30'u test eden dolar/TL Cuma günü saat 17.27'de 3.2531/3.2540 seviyesindeydi.

Dolarda 3,40 seviyesi görülebilir

KapitalFx Araştırma Uzmanı Enver Erkan,"ABD’nin Donald Trump ile beraber; ekonomik büyüme ve enflasyon yaratarak faiz oranlarının artırılacağı bir döneme gireceği endişesi; diğer yandan da korumacı dış ticaret politikaları çerçevesinde küresel ticaret hacmini olumuz etkileyeceği beklentileri başta Çin olmak üzere GOÜ’ler için bir baskı unsurudur. Bu durum USD’ye olan talebi artırıyor. Fed opsiyon fiyatlaması da yükseldi, vadeli opsiyonlar 14 Aralık’ta faiz artırım ihtimalini %84 olarak görüyorlar" dedi. Erkan şöyle devam etti:

"Türk finansal varlıklarının kendine özgü haber akışına baktığımız zaman; en önemli konunun Anayasa değişikliği olduğu görülmektedir. AK Parti’nin Başkanlık sistemini de içeren Anayasa değişikliğini hafta başında MHP’ye sunması, MHP’nin onayı alındıktan sonra da hafta sonuna kadar TBMM’ye getirmesi bekleniyor.

Bütün bu haber akışı ve beklentiler neticesinde TRY, günlük bazda USD’ye karşı %1,3’e varan bir kaybı yaşamıştır. GOÜ grubunun tamamında %0,4 ila %1,3 arasında değer kayıpları söz konusudur. Beklentimiz dahilinde 3,23 seviyesini normalleştiren TRY, değer kaybı eğilimine devam ederek 3,2940 seviyesine ulaşmıştır. Güncel aralık 3,23 – 3,30. 3,30 seviyesinin de üzerinde yeni alımlara iştah gelebilir. Bu noktada da projeksiyon kanalları 3,30 – 3,40 hareketini göstermektedir. Türk finansal varlıklarında uzun vadeye yayılacak bir değer kazancı beklememekteyiz. Kur tarafında gevşemeler güncel aralıkta alım fırsatı olabilir, yeni piyasa kırılımları ise daha üst seviyelerden alım iştahı getirebilir. USDTRY’de 3,40’a doğru bir hareketin EURTRY paritesini 3,70’e, GBPTRY paritesini de 4,30 seviyelerine taşımasını bekleriz"

Faiz çift hane

10 yıllık tahvilin faizi ise Hazine'nin düzenleyeceği ihaller öncesinde 14 baz puan yükselerek yüzde 10,99'a çıktı ve kapanış bazından Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Hazine bugün 11 Temmuz 2018 ve 11 Şubat 2026 itfalı tahvilleri yeniden ihraç ediyor.