Dolar tarihi zirveye çok yakın

ABD faiz kararının giderek yaklaştığı beklentisi gelişmekte olan ülke piyasalarını baskı altında tutmayı sürdürürken dolar/TL, tarihi zirvesinin hemen altında güne başladı. Güne 3.09 seviyesinden başlayan kur, ilerleyen saatlerde 3.10 seviyesinin üzerini gördü. Dolar, saat 12:14 itibari ile 3.1043 liradan işlem gördü.

Tarihi zirvenin sınırlı altındaki dolar/TL'de küresel piyasalar TCMB enflasyon raporu izlenecek. Dün akşam saatlerinde 3.0850 civarında işlem gören dolar/TL bu sabahgüne 3.0946/3.0960 seviyesinde başladı.

Bankacılar küresel piyasaların petrol fiyatlarının kurda ana dış belirleyiciler olmayı sürdürdüğünü belirtirken iç piyasada ise bugün açıklanacak yılın son enflasyon raporu yakından takip edilecek.

Enflasyon raporunda TCMB'nin yıl sonu ve önümüzdeki yıl için enflasyon tahminlerini kısa süre önce açıklanan ve TCMB işbirliği ile hazırlanan enflasyon tahminleri uyumlu güncellemesi bekleniyor. Bu verilere göre TCMB'nin bu yıl sonu için yüzde 7.5 seviyesindeki enflasyon tahmininde anlamlı bir revizyon beklenmezken önümüzdeki yıla ilişkin tahminin ise yüzde 6'dan yüzde 6.5'e yükseltilmesi bekleniyor.

"Çetinkaya'nın mesajları takip edilecek"

Bankacılar raporda enflasyon revizyonlarının yanı sıra TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikası çerçevesine ilişkin vereceği mesajlara da odaklanacak.

Bir bankacı, "TCMB'nin enflasyon tahminlerini OVP sayesinde aşağı yukarı biliyoruz. Ancak 7 aylık üst bant faiz indirimleri sonrası önümüzdeki dönem faiz adımlarına ilişkin verebileceği ipuçları yakından izlenecek. Beklentimiz sadeleşme kapsamında TCMB'nin ortalama fonlama maliyetini kurdaki hareketliliğe göre artık günlük olarak güncellemeyeceğine yönelik bir mesaj vermesi. Bu uygulamada zaten görülüyor bunun yanında ise tek faize geçiş zamanlamalarına yönelik mesajlar da yakından izlenecek" dedi.