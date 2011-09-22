Dolar tarihi zirveye çıktı, piyasalar karıştı

T24 - Fed'in uyarısıyla moral kaybeden piyasalarda, Moody's'in 3 ABD bankasının notunu düşürmesiyle satış baskısı arttı. Serbest piyasada dolar açılışın ardından 1,8240 liraya yükselerek 2009 Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Borsalar, Fed'in, ABD ekonomisine ilişkin "önemli aşağı yönlü riskler" taşıdığına yönelik değerlendirmesinin ardından değer kaybetti.





Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün küresel ekonomiye yönelik risklere dikkat çekmesi ve Moody's'in ABD'nin üç büyük bankasının notunu indirmesi sonrası sert değer kaybetti. İMKB de güne yüzde 2 kayıpla başladı. Dolar ise gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı. İçeride dolar önce 1.8240 ile son 2.5 yılın, sonrasında da 1.8290 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü.



Fed dün aldığı kararla, Haziran'a kadar elindeki 3 ay ile 3 yıl vadeli 400 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli tahvili, 6 ile 30 yıl arasında vadeye sahip uzun dönemli tahvillerle değiştirme kararı aldı. Bu kararı, uzun vadeli faizleri aşağı çekerek özellikle konut sektörüne destek olmak için aldığını açıklayan Fed'in kısa vadede ekonomiye yönelik risklerin devam ettiğini söylemesi ise kötü algılandı.



ABD borsaları dün günü yüzde 3'e yakın değer kaybıyla kapatırken, Asya'da benzer bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2'den fazla düşerken, Çin ve Hong Kong'ta da gösterge endekslerde sırasıyla yaklaşık olarak yüzde 2 ile yüzde 4'lük gerileme yaşandı.





İMKB düşüyor



İMKB 100 Endeksi de güne yüzde 1.5 kayıpla başladı. Endeks saat 11.10 itibariyle yüzde 2.27 kayıpla 59 bin 444 puandan işlem görüyor.



Dün piyasaları olumusuz etkileyen diğer bir gelişme de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den geldi. Moody's olası bir krizde ABD yönetiminin destek olmayacabileği gerekçesiyle Bank Of America, Wells Fargo ve Citigroup gibi bankaların kredi notlarında indirime gitti.



Art arda gelen olumsuz haberlerle, risk iştahını azalması kur tarafında dolar lehinen bir hareketi beraberinde getirdi. Dolar gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı önemli oranlarda değer kazandı.



Doların, euro karşısında da güçlenmesiyle parite düne göre yüzde 1.5'lik gerilemeyle 1.36'nın altına geldi.





Dolar çok hareketli



Dolarda dün hızlanan yükseliş trendi içeride bugün de devam ediyor. Dolar kuru sabah açılışta 1.8240 seviyesine kadar yükselerek son iki buçuk yılın zirvesine çıktı. Arkasından gelen satışlarla 1.8150 TL seviyelerinde dengelendi. Ancak Merkez Bankası'nın döviz alım ihalesinde rakamı 70 milyon dolar ile küçük bir seviyede tutması dolara yeniden değer kazandırdı.



Dolar saat 11.10 itibariyle 1.8230 TL'den el değiştirdi.



Uzmanlar, Merkez Bankası'nın bugünkü döviz ihalesinin kısa vadede kur üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.



Dolardaki yükselişi önceki gün 350 milyon dolarlık ihaleyle frenleyen Merkez Bankası, dün piyasaya müdahale etmedi. Aynı anda gelişmekte olan piyasalardan çıkışın hızlanması ve içeride gelen yabancı alımlarıyla dolar dün 1.81 lirayı aştı.



Finansinvest Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi Berna Özdemir, TL'nin düne göre çok büyük bir değişim göstermediğini belirterek, "Şu anda dengeli bir hareket izleniyor. Biz Avrupa'dan çok kötü haberler gelmedikçe TL'de yukarı hareketlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde doların global seyrini takip etmekte de fayda var. Euro/dolar paritesinin 1.30-1.40 bandında dalgalanacağını tahmin ediyoruz" dedi.





