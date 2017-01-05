Dolar tarihi zirvede; 3.64'ü de gördü!

Fed'in toplantı tutanaklarının ardından Türk Lirası dahil çoğu para birimi karşısında değer kaybeden dolar yükselişe geçti. Sabah saatlerinde yüzde 0.2 düşüşle 3.56'lı seviyelerden işlem gören kur saat 12:46'da 3.6401 ile tarihi zirveye yükseldi. Dolar/TL gece yarısı itibariyle 3,5918, euro, 3,8119 düzeyinden işlem görüyor.

Sabah saatlerinde 3.7572'den işlem gören Euro/TL ise 3.80'i aştı. Dolar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından küresel bazda değer kaybederken TL karşısında da geriledi. Kur saat 09:00'da yüzde 0.2 düşüşle 3.5625'e indi. Euro/TL ise 3.8119'dan işlem görüyor. Dün yayınlanan tutanaklar, Fed üyelerinin faz artış hızı konusunda net olmadığını gösterdi. Toplantı tutanaklarına göre, kademeli faiz artırımlarının yukarı yönlü risk taşıdığı tartışıldı. Dolar/TL Türkiye'de Aralık ayı enflasyonunun beklentileri aştığını gösteren veriyle 3.60'ı aşarak tarihi zirveye yükselmişti.

Bugün yurtiçinde kritik bir veri bulunmazken ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi izlenecek. Yarınki tarım dışı istihdam verisi de piyasalar için kritik öneme sahip.

Erdoğan'dan faiz çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü konuşmasında başta Merkez Bankası olmak üzere faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan, "Tüm yatırımcılarımızdan, iş adamlarımızdan, esnafımızdan, sanatkarlarımızdan, vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum; Lütfen elinizdeki tüm imkanları harekete geçirin, üretin, alın, satın, istihdam edin, yatırım yapın, piyasayı hareketlendirin. Kamu bankaları da olmak üzere, lütfen faiz oranlarını düşürün. Faiz oranlarını düşürün ki yatırımcı, girişimci çok daha rahat bir şekilde yatırımını yapabilsin" demişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de bugün bir televizyon kanalına yağtığı değerlendirmede endlasyonun beklenenden yüksek geldiğini ancak TCMB'nin hedeflerini sarsmayacağını söyledi.

Bugün yurtiçinde kritik bir veri bulunmazken ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi izlenecek. Yarınki tarım dışı istihdam verisi de piyasalar için kritik öneme sahip.