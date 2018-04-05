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Ekonomi

Dolar tarihi rekorunu kırdı

Dolar 4.0436 seviyesini gördü

05 Nisan 2018 14:36

Dolar/TL'nin 4 lira üzerindeki seyri devam ediyor. Dolar, 4.0436'yı görerek tarihi rekorunu kırdı.

Bankalararası piyasada dolar 4,01'nin üzerinde işlem görüyor. Dolar gün içinde 4,0436 ile son iki haftanın zirvesine kadar yükseldi.

Euro/TL ise 4,93'ün üzerinde seyrediyor. Euro, gün içinde en yüksek 4,9437'yi gördü.

Uzmanlar, yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de tarihi zirve olan 4,0367'nin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 3,9950 ve 3,9750 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasalar yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

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