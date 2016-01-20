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Ekonomi

Dolar tarihi rekora yaklaşıyor; 3.05'i aştı

Dolardaki tırmanışın etkisiyle, hisse senetlerindeki satışlar da arttı

20 Ocak 2016 13:54

Merkez Bankası'nın dünkü toplantısında faizi sabit tutması ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardan çıkışların artmasıyla, dolar 3.05 lirayı aştı.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'da yer alan habere göre; dolar 3.0579 liraya kadar tırmanırken, euro da 3.35 liranın üzerine çıktı. Dolardaki tırmanışın etkisiyle, hisse senetlerinde satışlar da arttı. Borsa İstanbul Endeksi'nde düşüş yüzde 1.21'i buldu ve Endeks 70 bin 220 puana kadar geriledi.

 

Dolar, 4 ay önce 3.0720'yi de aşarak tarihi rekorunu kırmıştı

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