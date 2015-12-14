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Ekonomi

Dolar, tarihi karar öncesi 3 lira sınırına dayandı

Gözler bu hafta Fed'in faiz artırımına gidip gitmeyeceğine kilitlendi

14 Aralık 2015 12:09

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9650, avro 3,2530 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 2,9620 liradan alınan dolar 2,9650 liradan satılıyor. 3,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,2530 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 3,2640 lira olmuştu.

Küresel piyasaların ajandasında bu haftanın en önemli başlığı Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Aralık tarihlerinde yapacağı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı.

Son faiz artırımını 2006 yılında yapan Fed, 2008’den bu yana faizi yüzde 0-0,25 aralığında tutuyor. Faiz artırımını ABD'deki istihdam ve kazançlardan Çin ekonomisinin küresel piyasalara etkisine kadar geniş bir veri seti ile değerlendiren politika yapıcılar özellikle 2015'in ikinci yarısında ABD'den gelen güçlü veriler sonrasında yaptıkları açıklamalarla piyasaları bu yıl yapılacak bir faiz artırımına hazırladı. Fed'in yıl bitmeden faiz artışı konusunda bir adım atacağına dair beklentiler yüzde 70'in üzerine çıktı.

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