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Ekonomi

Dolar son işlem gününe yükselişle başladı

Yıl sonu dolar beklentisi 3.60-3.70 aralığı olacağı söyleniyor

20 Ekim 2017 12:29

ABD'de federal hükümetin 2018 mali yılına yönelik bütçe tasarısı, Senato'dan 49'a karşı 51 oyla geçti. Bu durumun Başkan Donald Trump'ın vergi indirimi planı için olumlu bir işaret olarak algılanması doların küresel çapta yükselişinde etkili oldu. 

Bloomberg'de yer alan habere göre Garanti Yatırım Danışmanlığı Müdürü Tufan Cömert ekonomi dışı haber akışından kaynaklı bir sıkıntı olmadığı sürece kurun daha yukarı gitmesi için bir sebep görmediklerini belirterek yıl sonu dolar beklentisinin 3.60-3.70 aralığı olduğunu söyledi. 

Fed Başkanı Janet Yellen'ın "Finansal Kriz Sonrası Para Politikası" başlıklı sunumda konuşması bekleniyıor. Dün (1 Ekim 2017) ABD Başkanı Trump'ın, başkanlık dönemi Şubat 2018'de dolacak Yellen ile görevine devam etme olasılığını görüşmek üzere bir araya geldiği açıklanmıştı.

Yurt içinde bugün veri akışı bulunmazken ABD'de 2. el konut satışları ve Bölgesel Fed Başkanlarından Loretta Mester'in konuşması izlenecek.

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