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Ekonomi

Dolar son iki ayın zirvesinde

Dolar şu an 3.55 seviyesinden işlem görüyor

04 Temmuz 2017 14:38

ABD imalat verisinin güçlü gelmesiyle, dolar mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi görerek 3.56 liraya yükseldi. TL, Güney Afrika randfıyla birlikte en çok değer kaybeden 'gelişen ülke' para birimi oldu. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, dolar yeni güne de 3.56’lı seviyelerden başlarken, Euro 4.04 TL’den işlem görüyor. Dolar/TL böylece mayıs ayından beri ik kez bu seviyeleri test etti.

Bugün ABD’deki tatil nedeniyle piyasaları sakin bir gün bekliyor. Yurt içinde de kritik bir veri akışı bulunmuyor.

Altında düşüş

Altın ise güne yaklaşık yüzde 0.3’lük kayıpla başladı.

Çeyrek altın 229 lira, tam altın ise 915 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1225 dolardan işlem görüyor.

Borsa 101 bini aştı

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı, mayıs sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.3 artışla, 14 milyar 85 milyon liradan, 21 milyar 173 milyon liraya tırmandı.

Banka kârlarında yüksek artış ve küresel hisse senedi piyasalarındaki yükselişe bağlı olarak Borsa İstanbul’da hızlanan alımlarla BİST 100 Endeksi 101 bin 93 puana kadar çıkarak rekor tazeledi.

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