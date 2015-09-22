Dolar son bir haftanın en yükseğinde

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından 3,0358 ile son bir haftanın en yükseğini gördü.

Dün düşüş eğiliminde hareket ettikten sonra bugüne 3,0068'den başlayan ve kısa süreli de olsa 2,9909'u gören dolar/TL, Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 3,0227'ye kadar yükseldi. TCMB'nin faiz değişikliğine gitmemesinin ardından son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 3,0358'e çıkan dolar/TL, şu dakikalarda 3,03 seviyesinde dengelendi. Güne 3,3686'dan başlayan ve 3,3458 - 3,3963 aralığında hareket eden avro/TL ise şu dakikalarda 3,3870'ten alıcı buluyor.