Dolar son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi

Bankalararası piyasada dolar/TL, son bir haftanın en düşük seviyesi olan 2,2283'ü gördü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre dün güne 2,2383 seviyesinden başlayan ve açılışın ardından 2,2501 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, gelişmekte olan piyasalara paralel düşüşe geçerek bankalararası piyasada 2,2322'ye kadar geriledi. Dün akşam saatlerinde 2,23 seviyelerinde yatay hareket eden dolar/TL, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 Ocak ayı tüketici enflasyonunda düzeltmeye gitmesinin ardından 2,2455'e kadar yükselmişti.

Bugün bankalararası piyasada dünkü kapanışa göre pozitif bir açılışla 2,2382 seviyesinden başlayan dolar/TL, 29 Ocak'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 2,2283'ü gördükten sonra saat 10:30'da 2,2290- 2,234 aralığında dengelendi. Avro/TL ise en düşük 3,0136'yı gördükten sonra şu dakikalarda 3,0221 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve yarın ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin döviz piyasasının yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, dolar/TL'nin 2,24'in altında kalması durumunda 2,22 ve 2,21 destek seviyelerinin gündemde gelebileceğini tahmin ediyor.