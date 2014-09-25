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Ekonomi

Dolar son 7 ayın zirvesini yaptı

Dolar, 2.25 TL'nin üzerine çıkarak, Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu

25 Eylül 2014 20:03

Dolara olan küresel talep, yurtiçinde doları 2.26 TL’nin üzerine çıkardı. Böylece dolar Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasıyla ekonomiyi destekleyeceğini açıklaması, buna karşın ABD Merkez Bankası’nın beklenenden önce faiz artırımı yapabileceği endişesi doları yükseltiyor.

Saat 14.30 itibariyle 2.2530 seviyesine yükselen dolar, saat 16:40 itibariyle ise 2,2625 seviyesini gördü ve yaklaşık 7 ayın zirvesine çıktı

Borsa İstanbul ise 75 binin altına geriledi.

 

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