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Ekonomi

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine indi

Dolar, ABD’de açıklanan verilerin etkisiyle 4 aya yakın bir sürenin en düşük seviyesine düştü

14 Mayıs 2015 19:50

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve TL varlıklara yabancı ilgisinin devam etmesi ile düne göre yüzde 1,20 değer kaybederek 2,60'ın altına gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Güne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, son bir haftadır etkili olan düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 2,60'ın altına geriledi ve son bir ayın en düşük seviyesi olan 2,5917'yi gördü. Küresel piyasalarda risk iştahının arttığı ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığı görülürken, bu para birimleri arasında en iyi performansı TL'nin göstermesi dikkati çekiyor.

 

Yüzde 1.2'yi aştı

 

Şu dakikalarda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 0,7 değer kazanmasına karşın TL'deki yükseliş yüzde 1,2'yi aştı. Dolar/TL'nin bu hafta başından beri değer kaybı ise yüzde 3,62'ye ulaştı. Avro/TL de bankalararası piyasada en düşük 2,9613'ü gördükten sonra şu dakikalarda 2,97'nin hemen üzerinde dengelendi.

ABD'de açıklanan ÜFE'nin beklentilerin altında kalması ve haftalık işsizlik başvurularının beklentilerden iyi gelmesinin küresel piyasalara etkisinin nötr olduğu ve dolar endeksinin düşüş eğilimini sürdürerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 93,13'e gerilediği görülüyor.

 

Para girişleri görülüyor

 

Analistler, ABD'den gelen zayıf veriler ve küresel piyasalardaki genel düzeltme hareketinin etkisiyle hafta başından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazandıklarını kaydediyor. Özellikle daha önce belirsizliği fiyatlayan yabancı yatırımcıların, seçim sonrasında Türkiye'de siyasi istikrarın devam edeceği düşüncesiyle birlikte pozisyonlarını terse çevirdiklerini aktaran analistler, bunun sonucunda yaklaşık son 1 haftadır para girişlerinin görüldüğünü kaydediyor.

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