-DOLAR SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - ABD Doları, İstanbul serbest piyasa ve bankalararası piyasada 1,4250 liraya kadar düşerek son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Serbest piyasada dün 1,4440 liradan kapanan dolar açılış öncesinde 1,4240-1,4290 lira seviyesinde seyrediyor. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında ise fiyat, alışta en düşük 1,4240 lira, en yüksek 1,4250 lira, satışta en düşük 1,4290 lira, en yüksek 1,4310 lira aralığında bulunuyor. Dolar hem serbest piyasada hem de bankalararası piyasada en son 2008 yılı ekim ayı ortalarında bu seviyelere gerilemişti. Doların 2009 yılındaki en düşük seviyesi ise 15 Ekim günü görülmüş ve 1,4400 lira olarak gerçekleşmişti. İstanbul serbest piyasada dün 1,9890 liradan kapanan avronun açılış öncesindeki fiyatı ise 1,9730-1,9780 lira olarak belirlendi. Uluslararası piyasalarda, saat 08.55 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3845, sterlin-dolar paritesi 1,5912, yen-dolar paritesi de 83,15 düzeyinde bulunuyor.