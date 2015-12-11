Dolar son iki ayın zirvesinde, petrol fiyatları ve borsa inişte

Dolar, 2,96 seviyesini aşarak son 2 ayın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul da yüzde 2.30 değer kaybı ile 3.5 ayın en düşük seviyesine indi. ABD ham petrolü 36,13 dolar ile Şubat 2009'dan bu yanaki en düşük seviyesine indi.

Dün akşam 2.9180/2.9185 seviyesinde olan dolar/TL, 2,96 lirayı da aşarak, ekim ortasından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklenen gelecek haftaki toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasalardaki baskı devam ediyor. Fed toplantısına doğru global olarak da dolardaki güçlenmenin devam ettiği görülüyor.

Küresel tarafta görülen trend yurt içi piyasalarda da etkisini gösteriyor. Dolar 2,96 seviyesini aşarak 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. BIST 100 de 71 bin puanın altını görerek Ağustos seviyelerine geriledi. Bankacılık endeksi ise yüzde 3'den fazla değer kaybederek 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasaların seyrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in İstanbul programlarının iptal edilmesinin de etkili olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program iptali ile ilgili ilk etapta açıklama yapılmazken, sonrasında Erdoğan'ın torunu olduğu için programını değiştirdiği haberleri yansıdı.

Dolar/TL birkaç gündür 2.90-2.93 bandında hareket ederken, yılsonu nedeniyle piyasada işlem hacimlerinin düştüğüne dikkat çeken analistler, Fed toplantısına kadar bu temkinli seyrin sürmesini bekliyor.

Rus uçağı ile borsada da sert düştü

Rus uçağı ile beraber 80 bin seviyelerinden 75 bin seviyelerine düşen borsa için bu seferde Rusya'nın yaptırımları olumsuz hava verdi ve kademeli düşüş 73 bin seviyelerine kadar devam etti. Bu arada tabii ki Rusya borsasında da düşüşler devam ediyor ve Rus borsa endeksi (RTSI) 900 seviyelerinden 800 seviyelerine gerileme yaşıyordu.

Ham petrol 6 yılın en düşük seviyesinde

ABD ham petrolünün vadeli fiyatı 36,13 dolara inerek şubat 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.