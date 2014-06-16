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Ekonomi

Dolar son 1,5 ayın zirvesinde

Irak’taki gelişmelere bağlı endişelerle dolar kurunun dünyada değer kazanması, Türk lirası karşısında da yükselmesine neden oldu

16 Haziran 2014 12:53

Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'nda bulunan Türkiye vatandaşlarının ve TIR şoförlerinin IŞİD tarafından rehin alıması ve yurt dışında değer kazanan dolar kuru Türk lirasının dolar karşısında sert değer kaybetmesine neden oldu. Bir haftada 2,0750’den 2,14’e yükselen kur son dönemdeki en sert hareketlerinden birini yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Saxo Capital yolladığı raporunda bugün Konya'da konuşacak Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan gelebilecek faiz indirimi sinyallerine dikkat edileceği belirtildi. "Başarılı olabilecek bir hareket için 2,1520 bölgesinin (23 Nisan zirvesi) radara girmesi muhtemel. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 2,1181(zayıf) ve 2,1073 (%50fibo - önemli) destekleri takipte olacak. Bugün, olası faiz indirimi ihtimali ile ilgili ip uçları için  Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Konya'daki konuşması takip edilecek."

Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu 24 Haziran'da faiz kararını açıklayacak. Hükümetten gelen faiz indirilmesine yönelik çağrılara karşılık, Merkez Bankası enflasyonun ve genel ekonominin seyrinin takip edileceğini belirtmişti.

Dolar kurunun seyri içinse Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası Fed'in parasal sıkılaştırmaya ne zaman gideceğine dair söylemi etkili olacak.

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