Dolar son 1 ayın en düşük seviyesinde



T24 - İstanbul serbest piyasada dolar, 1,7990 liraya kadar gerileyerek 1 aylık aradan sonra 1,8000 lira seviyesinin altına indi. Dün kapanışta 1,8160 liradan satılan dolar bu sabah açılışta 1,8060 liradan güne başladı.







Öğle saatlerine kadar 1,8100 liranın altında bir hareket izleyen dolar öğleden sonra düşüşünü sürdürdü ve satışta 1,7990 liraya kadar geriledi. Doların geldiği bu seviyeler en son 21 Eylül Salı günü görülmüştü.



Böylece dolar 1,8380 liralık geçen cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12, 1,8160 liralık dünkü kapanışa göre ise yüzde 0,94 oranında değer yitirmiş oldu. Doların 4 Ekim Salı günü gördüğü 1,9050 liralık zirveye göre kayıp ise yüzde 5,56'ya ulaşmış durumda.



CNNTürk'te yer alan habere göre, Doların bu yıl içinde geldiği en düşük seviye 1,5000 lira ile nisan ayının başlarında görülmüş, 1,8000 liranın altındaki en son kapanış da 1,7920 lira ile 20 Eylül Salı günü gerçekleşmişti.



Saat 14.00 itibariyle İstanbul serbest piyasada 1,7960 liradan alınıp 1,7990 liradan satılıyor. 2,5050 liradan alınan avronun satış fiyatı 2,5080 lira oldu.



Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları da alışta en düşük 1,7950 lira, en yüksek 1,7970 lira, satışta en düşük 1,8000 lira, en yüksek 1,8040 lira seviyesinde işlem görüyor.





Faiz yükseldi





Bu arada İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,92, bileşik getirisi de yüzde 9,59 seviyesine çıktı.



Dün, basit 9,74, bileşik 9,42'den kapanan gösterge tahvil faizi sabah açılışta basit 9,70, bileşik 9,38 seviyelerine geriledi.



Daha sonra yükseliş eğilimi gösteren faiz bugün valörlü işlemlerde basit yüzde 9,92, bileşik yüzde 9,59 düzeyine kadar çıktı.



Yarın valörlü işlemlerde ise basit 10,11, bileşik yüzde 9,77 oranlarına ulaşılırken, cuma günü pazartesi valörlü işlemler için gerçekleşen basit yüzde 10,00, bileşik yüzde 9,66 seviyelerinin de üzerine çıkılmış oldu.



Saat 14.55 itibariyle gösterge kağıdın bugün valörlü işlemleri basit 9,92, bileşik 9,59 seviyelerinde bulunuyor. Yarın valörlü işlemlerde ise oranlar biraz geriledi ve basit yüzde 9,97, bileşik 9,64 seviyelerine geldi.









