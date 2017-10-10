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Ekonomi

"Dolar şimdiden 3.70'i geçti, artık kolay kolay inmez"

"Döviz kurunu belirleyen artık ekonomi değil, siyaset dünyası"

10 Ekim 2017 16:51

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi sonrası hızla yükselen dolara ilişkin olarak, "Şimdiden 3.70'i geçti, artık kolay kolay inmez" dedi.

Tezkan'ın "2019 ya hep ya hiç seçimi" başlığıyla (10 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çökmesinin iki sebebi var..

Birincisi; MTV’ye getirilmek istenen yüzde 40’lık artışın Cumhurbaşkanı tarafından bile can yakıcı bulunması..

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı hedeflerin altını doldurduklarını, bu paraya ihtiyaç olduğunu söyledi ama Hükümet Sözcüsü yüzde 15’e çekileceği sinyalini verdi..

Fark nasıl kapanacak?

Ya başka vergilere bindirme yapılacak..

Ya da OVP’deki hedefler gözden geçirilecek..

***

İkincisi de şu..

ABD ile yaşanan ağır kriz nedeniyle dolar alıp başını gitti..

Geri gelir mi dediniz?.

Krizi hafife almayın.. Siyasi liderler devreye girer, iki gün sonra düzelir gözüyle bakmayın.. Vize durdurmak ciddi sorun..

Neyse konumuz farklı..

Orta Vadeli Plan bu yıl dolar ortalama 3.56 olacak şekilde kurgulanmıştı..

2018’de 3.70..

2019’da 3.88..

Dolar şimdiden 3.70’i geçti.. Artık kolay kolay aşağıya inmez..

2018’de, 2019’da ne olur bilinmez..

Çünkü döviz kurunu belirleyen artık ekonomi değil, siyaset dünyası.  

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