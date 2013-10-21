Dolar sepette sekiz ayın en düşüğünde

Dolar, Fed’in borç tavanı krizinin ardından tahvil alımlarını sonlandırmayı erteleyeceği beklentileriyle para birimleri karşısında sekiz ayın en düşüğüne yaklaştı. ABD'de borç tavanı konusunda uzlaşı sağlanmasıyla risk iştahı artarken BIST yükselişle açıldı.



Dolar, ABD Merkez Bankası Fed'in, ABD hükümetinin harcama yapamaz durumda kaldığı 16 günlük sürecin ardından ekonomiye sağlanan destekleri geri çekmeyi erteleyeceği beklentisiyle para birimleri sepeti karşısında sekiz ayın en düşüğüne yakın seviyede işlem gördü.

Dolar karşısında Cuma günü 1.3704 ile sekiz ayın en yükseğine ulaşan Euro ise bugün yüzde 0.1 düşüşle 1.3678 seviyesinde işlem gördü.

Piyasada ABD'de yarın açıklanancak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri bekleniyor.



Borsaya ABD dopingi



ABD'de borç tavanı sorununda uzlaşı sağlanmasının ardından Fed'in tahvil alımlarını kısmaya başlayacağı tarihin ötelendiğine ilişkin beklentilerle risk iştahı güçlenirken, geçen hafta kapalı olan Borsa İstanbul'un da güne yükselişle başladı.

Güne yüzde 2,5 primle başlayan borsada endeks 78 bin 144 puan oldu.