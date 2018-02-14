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Ekonomi

Dolar sakin, euro yükseliyor

Dolar içeride hafifçe değer kaybederken euro ise yükseliyor

14 Şubat 2018 11:27

Sabah saatlerde dolar endeksinde yaşanan gerileme ve euro/dolar paritesindeki yükseliş içeriye de yansıdı. Dolar içeride hafifçe değer kaybederken euro ise yükseliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre Dolar kuru saat 07.30 itibariyle 3.81 TL'den el değiştirirken euro 4.72 TL'ye yükseldi. Euro/TL, 22 Ocak'ta gördüğü 4.7262 TL'deki tarihi rekoruna oldukça yaklaşmış durumda.

Piyasaların yönünü kısa vadede belirleyecek veri bugün TSİ 1630'da açıklanacak ABD tüketici enflasyon verisi olacak. Geçen ayki enflasyon verisinin enflasyonda artış ihtimaline işaret etmesi küresel piyasalardaki oynaklığı tetiklemişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yıllık bazda hız kaybederek yüzde 1.9'a gerilemesini, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1.7 olmasını bekliyorlar. Verinin beklentilere paralel gelmesi yatırımcıların kaygılarını yatıştırabilir. Ancak birçok piyasa oyuncusu tıpkı birkaç hafta önce çalışan ücretlerinde olduğu gibi enflasyonun da yukarı yönlü bir sürpriz yapmasından endişe ediyor.

Öte yandan jeopolitik gelişmeler ve Suriye'deki durum da yakından izleniyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Perşembe günü yapacağı Türkiye ziyareti de takip edilecek.

Türkiye'nin, Suriye'de terörist PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı askeri harekatı 26. gününe girerken, Suriye'de bu grupların en önemli destekçisi konumunda olan ABD ile bu hafta gerçekleşecek diplomatik temaslarda iki ülke ilişkilerinin son dönemdeki en ciddi görüş ayrılığı olan bu destek konusunda zorlu görüşmeler yapılması bekleniyor.

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