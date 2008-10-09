Dolar şahlanarak başladı:1.43

MB de krize karşı harekete geçti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri bugün günlük bazda ortalama yüzde 0,34 oranında değer kazandı.Böylece Bileşik endeks 26 Eylül Cuma gününden bu yana ilk kez günü artıda tamamlamış oldu.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 649,60 puan düşerek 30.878,71 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 2,06 oldu.İlk seanstaki 755,68 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 106,08 puan yükseldi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,34 değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi dün günlük bazda 789 puan düşüşle 30 bin 772 puana gerileyerek kapanmış ve hisse senetlerinin değer kaybı yüzde 2.5 olarak gerçekleşmişti.Dolar güne düşüşle başlamasının ardından gün içinde bu eğilimini sürdürdü. Özellikle Merkez Bankası piyasadaki likidite darlığını aşmak adına piyasada aracı olacağını açıklaması ile düşüş hızlandı. Dolar borsa kapanışında 1.3730 YTL ile düne göre yüzde 2.3 değer yitirdi.Dolar akşam saatlerinde 1,3750 YTL'den Euro ise 1,8800 YTL'den işlem gördü.Bugün, İstanbul serbest piyasada dolar 1,4050 YTL, Euro 1,9120 YTL'den güne başlamıştı.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,4070 YTL, Euro satış fiyatı ise 1,9200 YTL olmuştu.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dün ikinci seans kapanışına göre 755,68 puan artarak bugün günün ilk yarısını 31.528,31 puandan tamamladı ve birinci seans kapanışında hisse senetlerinin ortalama değer artışı yüzde 2,46 oldu.İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansın ortalarına ilerlerken, ikinci seansa önceki kapanışa göre 203,04 puan düşerek 31.325,27 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,64 oranında değer yitirdi.Küresel finansal krizle ilgili hükümetlerin ve merkez bankalarının çabalarının yatırımcıları sakinleştirmesi nedeniyle Avrupa'da borsalar yükselmeye başladı.Ancak bazı Asya borsalarında değer kaybı görüldü. Japon Nikkei endeksi yüzde 1 virgül 5 oranında değer kaybederken, Manilla, Sydney ve Tayvan borsaları da düşüşle kapandı.Ancak Hong Kong Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yüzde 1 virgül 5 oranında indireceği haberleri sayesinde, Hang Seng endeksi, bugün yüzde 3 oranında değer kazandı. Güney Kore Merkez Bankası’nın da faiz indirimine gitmesi, Seul borsasında yükselişe neden oldu.Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 2,16 artarak 4.461,04 puana çıktı.Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 2,04 değer kazanarak 5.116,07 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 2,24 yükselerek 3.575,36 puan oldu.Madrid borsası yüzde 1,60, Brüksel borsası yüzde 1,65, Amsterdam borsası yüzde 2,70 ve Zürih borsası da yüzde 1,71 değer kaybetti.Bu arada, Fransa, Belçika ve Lüksemburg'un sıkıntıdaki Belçika bankası Dexia'nın kredilerine devlet garantisi vermesi üzerine bankanın hisseleri yüzde 20 arttı.Royal Bank of Scotland ve Anglo Irish Bank'ın hisseleri yüzde 17 ve UBS'nin hisseleri de yüzde 5 yükseldi.Dün, Amerika, İngiltere, İsviçre, İsveç ve Kanada Merkez Bankalarıyla Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını indirmişti.Öte yandan avro, ABD doları karşısında değer kazandı.Dün 1,3691 dolardan işlem gören avro bugün 1,3702 dolara çıktı.Fed, Avrupa, İngiltere, Kanada, İsviçre, İsveç ve Çin’in dünkü eş zamanlı faiz indiriminin ardından, bugün Asya’dan da faiz indirim haberleri geldi. Güney Kore ve Tayvan faizi çeyrek puan, Hong Kong ise yarım puan düşürdü.ABD borsaları, merkez bankalarının dünkü eş zamanlı faiz indirimlerine rağmen, dünya ekonomisinin durgunluğa doğru ilerlediği endişesiyle kapanışa doğru gelen satış baskısıyla gerilemeye devam etti. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2, Nasdaq yüzde 0.83, S&P 500 yüzde 1.13 değer kaybetti.Dünya ülkelerinin krizi durdurmak için yeni önlemler alacağı umudu bugün Asya borsalarında kısmi toparlanmaya neden oldu. Tokyo Borsası yüzde 0.5 geriledi. Arda arda 6 gündür gerileyen borsa, 2003 Haziran ayından bu yanaki en düşük kapanışını kaydetmiş oldu. Hong Kong Borsası, yüzde 3, Çin Borsası da yüzde 0.6 oranında artış gösterdi.Avrupa borsalarında da yüzde 2’yi aşan oranlarda oranlarda yürkseliş görünüyor. Rusya’da MICEX Endeksi’nde işlemler yüzde 15’lik artış sonrasında pazartesiye kadar durduruldu.