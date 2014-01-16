Dolar rekora koşarken gözler Merkez Bankası'na çevrildi

17 Aralık operasyonu sonrasında artan politik risk algısı döviz piyasasını tedirgin etmeye devam ederken dolar kuru rekor kırdı. Dolar kuru bugün yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 2,2124 seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro kuru ise 3 TL seviyesini aştı.

Wall Street Journal'dan Kerim Karakaya ve Akın Aytekin'in haberine göre, operasyonun başladığı 17 Aralık'tan bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 9'u aştı. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz artırımı dahil daha agresif adımlar atmadığı sürece TL'deki değer kaybının sürebileceği uyarısında bulunuyor. Ancak bu tarihten önce açıklama yapılması gerektiğini düşünenler de var.

"Eğer Merkez Bankası toplantısı öncesinde pozitif bir açıklama gelmezse kurda düşüş olacağını sanmıyoruz" diyen ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, "Siyasi cepheden faiz artışı yönünde bir sinyal gelmiyor. Ancak artış gelirse TL için olumlu olur" değerlendirmesinde bulundu. Metin, dolar kurunda bundan sonra teknik olarak 2,2170 seviyesinin kritik olacağını belirtti.

Doların sadece TL değil, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı da değer kazandığını belirten Bosphorus Capital Genel Müdürü Murat Salar, Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandını yukarı çekmesi gerektiğini belirtti. Salar, hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmelerin dolardaki yukarı yönlü eğilimi güçlendirdiğini kaydetti.

Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası Fed'in Mayıs 2013'te parasal çıkışa başlayabileceği yönünde verdiği mesajdan bu yana 18 milyar dolardan fazla döviz satarak TL'nin değer kaybını sınırlamaya çalıştı. Yılın son aylarında daha da agresifleşen döviz satışları sonrasında Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 40 milyar doların altına inerek 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Döviz satışlarına ek olarak Temmuz ve Ağustos aylarında faiz koridorunun üst bandı toplamda 125 baz puan artırılarak yüzde 7,75'e çıkarıldı. Koridorun alt bandı yüzde 3,5, haftalık repo faizi ise yüzde 4,5 ile sabit bırakıldı.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, doların yükselişini durdurmak için bunlara ilave olarak sözlü müdahalede de bulundu. Ağustos ayında verdiği bir röportajda "Dolar kuru yıl sonunda 1.92'nin altında kalırsa şaşırmayın. Biz bu konuda çok rahatız" demişti.

Finansbank Başekonomisti İnan Demir, Merkez Bankası'nın rezerv harcama politikasından vazgeçerek faiz artışına gitmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: "Elbette TL'deki değer kaybını engellemek istiyorsa. Eğer 21 Ocak'tak' toplantıda faiz artışı kararı çıkmaz ise kurda yeni zirveler görebiliriz."