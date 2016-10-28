Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar/TL, resmi tatil nedeniyle yarım gün açık olan piyasalarda bu sabah 3.1265'e kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi gördü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış beklentileri ile Irak ve Suriye’de savaşın ivme kazanmasına bağlı artan jeopolitik risklerin etkisiyle dolar 3.11 liranın üzerine çıktı.

Gece saatlerinde 3.1148'le rekor seviyeye ulaşan dolar, sabah saatlerinde 3.1155'le Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 10.10'da ise bu kez 3.1193'ü görerek, rekorunu tazeledi.

Saat 11.20 sularında ise 3.1265'i gören dolar, bir rekor daha kırdı. Saat 11.28 itibariyle dolar 3.1230'dan işlem görüyor.

Başkanlık sistemi tartışmalarının döviz piyasalarında yarattığı tedirginliğin etkisiyle geçen hafta 3.1140 liralık tarihi zirveye tırmanan dolar, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara verme kararı ile yönünü aşağı çevirmişti.