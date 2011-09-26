Dolar rekor tazeledi, altında şok düşüş!

T24 - Küresel piyasalardaki satış dalgası ve risk iştahının azalmasıyla gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL, 1.85'i aşarak tarihi zirvesini tazelerken, borsalarda da sert satışlar yaşanıyor. Güvenli liman kabul edilen altın fiyatlarındaki düşüş ise hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1571,88 dolara geriledi.



Serbest piyasada ziynet altın alım satım fiyatlarında da önemli değişiklikler yaşandı.



Cumhuriyet altınının önceki satış fiyatı 640,01 TL'den 606,63 TL'ye kadar geriledi. Çeyrek altın da 161,25 TL'den 152,91 TL'ye gerilerken 24 ayar altın fiyatı 98,6 TL'den 93,4 TL'ye düştü. Yarım altın da 302,81 TL'den satılıyor.

Dolar haftaya rekrla başladı!



Küresel piyasalardaki satış dalgası ve risk iştahının azalmasıyla gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL, 1.85'i aşarak tarihi zirvesini tazelerken, borsalarda da sert satışlar yaşanıyor.



Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları en düşük 1,8510 lira, en yüksek 1,8550 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.05 itibariyle alışta en düşük 1,8425 lira, en yüksek 1,8470 lira, satışta en düşük 1,8510 lira, en yüksek 1,8550 lira seviyesinde işlem görüyor.



Özellikle euro bölgesindeki borç krizine yönelik endişelerin azalmaması nedeniyle euro da dolar karşısında sert gerileme yaşıyor. Parite yüzde 1'e varan gerilemeye son sekiz ayın en düşüğü olan 1.33'lü seviyelerden işlem görüyor.



TL'deki değer kaybının büyük oranda yurtdışından kaynaklandığını belirten uzmanlar, doların geldiği bu seviyelerinin orta ve uzun vadeli pozisyon almak isteyen yatırımcılar için satış fırsatı olabileceği değerlendirmesini yapıyor.

Borsalar değer kaybediyor



Yunanistan’ın temerrüte düşeceği ve bunun küresel bir krizi tetikleyeceği endişelerinin artması üzerine borsalardaki değer kaybı sürüyor.



İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 1.106,97 puan gerileyerek 55.216,41 puan seviyesinden başladı.



Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,97 oranında değer yitirdi.

Asya borsaları



Japonya’da Tokyo Borsası’nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,17 (186,13 puan) azalarak 8.374,13 puandan günü tamamladı.



Asya’da ayrıca Tayvan Borsası yüzde 1,86, Güney Kore Borsası yüzde 1,33, Tayland Borsası yüzde 6,79, Singapur Borsası yüzde 1,76, Çin’de Şanghay Borsası’nda SE Composite Endeksi yüzde 0,50, Hindistan Borsası’nda BSE Sensex 30 Endeksi yüzde 1,18, Avustralya Borsası yüzde 0,84, Hong Kong Borsası yüzde 1,79 ve Endonezya Borsası yüzde 4,02 geriledi.

Amerika ve Avrupa borsaları



ABD’de geçen hafta cuma günü New York Borsası’nda Dow Jones Endeksi yüzde 3,51 (391,01 puan) değer kaybederek 10.733,80 puana, Standard and Poor’s 500 Endeksi aynı gün yüzde 3,19 (37,20 puan) azalarak 1.129,56 puana ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3,25 (82,52 puan) düşerek 2.455,67 puana gerilemişti.



Amerika kıtasında ayrıca Kanada Borsası yüzde 3,28, Arjantin Borsası’nda Merval Endeksi yüzde 5,71, Meksika Borsası’nda IPC Endeksi yüzde 4,82 ve Brezilya Borsasında Bovespa Endeksi yüzde 4,83 değer kaybetmişti.



Avrupa’da Londra, Frankfurt ve Paris Borsaları değer kaybıyla açıldı.



Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 1,43 (72,31 puan) değer kaybederek 4.994,50 puana düştü.



Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 1,31 azalarak 5.128,56 puan ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 1,97 gerileyerek 2.754,82 puan oldu.



Avrupa’da da borsalar geçen haftayı düşüşle kapatmıştı.



Londra Borsası’nda FTSE-100 Endeksi yüzde 4,67 (246,80 puan) azalarak 5.041,61 puana, Frankfurt Borsası’nda Dax Endeksi yüzde 4,96 (269,59 puan) değer kaybederek 5.164,21 puana ve Paris Borsası’nda Cac 40 Endeksi yüzde 5,25 (154,14 puan) düşerek 2.781,68 puana inmişti.

Petrol fiyatı



ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı 79 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Kasım ayı teslimi varil fiyatı 103 dolar seviyesinde işlem görüyor.



ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya’daki işlemlerde 75 sent değer kaybederek 79,10 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı geçen haftayı 79,85 dolardan kapatmıştı.



Londra Brent tipi ham petrolün Kasım ayı teslimi varil fiyatı da 65 sent düşüşle 103,32 dolar oldu.

(Milliyet)