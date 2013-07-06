Dolar rekor tazeledi: 1,96

ABD’den gelen istihdam verisinin ardından dolar yeniden yükselişe geçti ve 1,9635'le rekor kırdı.



Bankalararası piyasada dolar/TL verinin açıklanmasıyla 1,95'i aştı.

Dolar yarım saat içinde 1,96'nın üzerine yükseldi ve 1,9635'le tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

ABD'de istihdam 195 bin kişi ile beklentinin çok üzerinde arttı. Beklentiler istihdamın 165 bin kişi artması yönündeydi.



Dolar neden yükseldi?



ABD'den gelen veri, ülke ekonomisinde toparlanmaya işaret ediyor. Toparlanma para musluklarını kısması kosununda Fed'in elini rahatlatıyor. Bu da gelişmekte olan ülke paralarından kaçışı tetikliyor.