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Ekonomi

Dolar rekor düzeye yaklaştı, faiz yükseldi, Borsa düştü (2)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi) İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Merkez Bankası'nın, "vadeli döviz satışları" hamlesine karşın dolardaki tırmanış durmuyor, Borsa İstanbul Endeksi düştü, faiz yükseldi

20 Kasım 2017 21:24

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)
İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Merkez Bankası\'nın, \"vadeli döviz satışları\" hamlesine karşın dolardaki tırmanış durmuyor, Borsa İstanbul Endeksi düştü, faiz yükseldi.
Merkez Bankası\'nın vadeli döviz satışlarının ilk gününde, ABD para birimi, 3.9299 lira ile 3.93 lira sınırına dayandı ve 12 Ocak günü yükseldiği 3.9422 liralık tarihi rekor düzeye yaklaşık \"bir kuruş\" yaklaştı. Dolardaki hızlı tırmanışa bağlı parite etkisiyle euro da 4.6202 lirayı gördü.
Yeni haftaya yüzde 0.15 yükselişle 106 bin 399 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, dövizlerdeki tırmanışın da etkisiyle, gün içinde hızla gerileyerek günü yüzde 2.19 düşüşle 103 bin 912 puandan kapattı.
Dolar karşısında yalnızca bugün yüzde 1.4\'ün üzerinde kaybeden liranın bu ay başından bu yana kayıpları da yüzde 3.3\'ü geçti.
Dolardaki hızlı tırmanış Tahvil/bono piyasasında faizleri de yukarıya çekti. Piyasada gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günkü yüzde 12.48\'lik düzeyinden yüzde 12.90\'a, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 13.73 düzeyinden yüzde 14.21\'e kadar çıktı.    

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