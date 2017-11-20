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Ekonomi

Dolar rekor düzeye yaklaştı, Borsa yüzde 2.19 düştü

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Merkez Bankası'nın, "vadeli döviz satışları" hamlesine karşın dolardaki tırmanış durmuyor, Borsa İstanbul Endeksi düşüyor

20 Kasım 2017 21:13

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Merkez Bankası\'nın, \"vadeli döviz satışları\" hamlesine karşın dolardaki tırmanış durmuyor, Borsa İstanbul Endeksi düşüyor.
Merkez Bankası\'nın vadeli döviz satışlarının ilk gününde, ABD para birimi, 3.9268 lirayı görerek, 12 Ocak günü yükseldiği 3.9422 lira tarihi rekor düzeye yaklaştı. Dolardaki hızlı tırmanışa bağlı parite etkisiyle euro da 4.6202 lirayı gördü.
Yeni haftaya yüzde 0.15 yükselişle 106 bin 399 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, dövizlerdeki tırmanışın da etkisiyle, gün içinde hızla gerileyerek günü yüzde 2.19 düşüşle 103 bin 912 puandan kapattı.

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